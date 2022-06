PSG : Salaire, contrat, ce que devrait signer Galtier avec le PSG

Christophe Galtier se rapproche du Paris Saint-Germain.

Le PSG avait annoncé de grands changements cet été, et après le licenciement de Leonardo, directeur sportif du club francilien, c’est vers le poste d’entraîneur que le prochain mouvement est pressenti. Christophe Galtier devrait prendre la suite de Mauricio Pochettino, bien que rien ne soit officiel pour le moment. Le coach français a encore deux ans de contrat avec l’OGC Nice. Cette nomination devrait lui permettre d’obtenir un salaire plus important, lui qui émarge à 3,96 millions d’euros brut annuels avec les Aiglons.

Galtier touchera un salaire inférieur à Pochettino au PSG

D’après les informations du journal L’Equipe, Christophe Galtier se serait mis d’accord avec le champion de France 2022 pour signer un contrat de deux ans, avec une saison supplémentaire en option. L’actuel entraîneur de l’OGC Nice touchera un salaire moindre à celui de « la Poche », en l’état. A savoir que le technicien argentin dépasse les 13 millions brut annuels et qu’il est, en l’état, le coach le mieux payé de la Ligue 1. Galtier devrait lui approcher la dizaine de millions d’euros par saison. Hors bonus complémentaires.

Un contrat de deux ans minimum pour le technicien français

Le quotidien français précise qu’à ce jour, aucun accord financier a été trouvé entre l’OGC Nice et le PSG, pour libérer l’entraîneur de ses deux dernières saisons contractuelles. Le club de la capitale n’en a pas non plus, avec Mauricio Pochettino et son staff. Il y a quelques mois, nous avions précisé qu’un licenciement de l’Argentin et de son staff technique pourrait coûter près de 20 millions au PSG. Il s’agit d’une indemnité quasiment 3 fois plus importante que celle de Thomas Tuchel et ses collaborateurs (7 M€), entraîneur des Franciliens entre juillet 2018 et décembre 2020. Christophe Galtier devrait être annoncé avant le 4 juillet, qui est la date de la reprise des entraînements pour les joueurs de la Capitale.