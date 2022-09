PSG: Salaire, contrat, ce que Galatasaray proposerait à Mauro Icardi

Il n’en reste plus qu’un, des indésirables du collectif de Christophe Galtier, au PSG. Et les choses évoluent pour lui aussi, l’attaquant Mauro Icardi, qui pourrait s’envoler pour la Turquie et sa capitale Istanbul. Le footballeur argentin discute en effet avec Galatasaray, qui le voudrait dans le cadre d’un prêt d’une saison.

Car en effet, l’opération est onéreuse pour la formation turque, Mauro Icardi ayant été recruté par le Paris Saint-Germain, moyennant 50 millions payés à l’Inter. Sans compter le salaire qu’il a signé dans la foulée, dans le cadre d’un contrat signé pour quatre ans, qui lui rapporte près de 9,6 millions d’euros la saison. Sur cela, Galatasaray, selon le journaliste spécialiste du mercato, Nicolo Schira, un tiers environ de la somme.

Expected a meeting this week between #Galatasaray and #WandaNara to try to reach an agreement for Mauro #Icardi from #PSG on loan. Gala are ready to pay €3M as salary, while #Paris will pay the renaining part of the salary. Talks in progress to convince the striker. #transfers https://t.co/r2jcKCiUYB

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 23, 2022