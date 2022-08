PSG: Salaire, contrat, ce que Galatasaray proposerait à Mauro Icardi

Mauro Icardi va-t-il poursuivre sa carrière en Turquie ? Au moins pour cette saison cela se pourrait, car selon L’Equipe, le PSG discute avec Galatasaray le prêt d’un an de l’attaquant de 29 ans, sur lequel le nouveau coach Christophe Galtier ne compte pas. Option d’achat ou pas dans l’opération, cela serait encore soumis à discussion.

Mais il y a aussi, et surtout, le salaire que perçoit Mauro Icardi, de son contrat signé en 2020, jusqu’en 2024 avec le Paris Saint-Germain. Il approche en effet les 9,6 millions d’euros, que le club d’Istanbul ne peut assumer complètement. Or, selon le journaliste de la Gazzetta dello Sport, Nicolo Schira, Galatasaray prendrait le tiers environ du salaire, soit près de 3 millions annuels, tandis que le PSG aura le reste à sa charge.

Expected a meeting this week between #Galatasaray and #WandaNara to try to reach an agreement for Mauro #Icardi from #PSG on loan. Gala are ready to pay €3M as salary, while #Paris will pay the renaining part of the salary. Talks in progress to convince the striker. #transfers https://t.co/r2jcKCiUYB

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 23, 2022