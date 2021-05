PSG : Salaire, contrat, ce que Paris propose à Achraf Hakimi

Le PSG, l’Inter et Achraf Hakimi discutent transfert du latéral droit.

Bientôt une première recrue premium annoncée par le PSG ? De l’autre côté des Alpes, la presse sportive évoque avec insistance, les négociations qui se jouent entre Paris et l’Inter Milan, pour le latéral droits, Achraf Hakimi. Les positions convergeraient progressivement, vers un transfert payant, entre 50 et 70 millions d’euros, l’indemnité compensatoire.

Un contrat sur cinq ans que proposerait le PSG

C’est ce qu’avance la Gazzetta dello Sport, et le journal sportif italien de donner par ailleurs, des détails qui concernent les discussions entre club de Ligue 1 et le joueur, international marocain. Est avancée l’hypothèse d’un contrat long, de cinq saisons, jusqu’au terme de l’exercice 2025-26. Et pour Achraf Hakimi, un salaire proche de 865 000 euros brut mensuels. Sans les primes à la performance additionnelles.

Achraf Hakimi est un joueur convoité mais Paris serait bien avancé

Ce salaire rapprocherait Achraf Hakimi, de celui de Presnel Kimpembé dans l’axe de la défense du collectif parisien. Le PSG n’est pas le seul club intéressé par le profil de l’ancien du Borussia Dortmund et du Real Madrid, mais il serait le club le plus avancé dans les discussions, avec l’Inter et son joueur.