PSG : Salaire, contrat ce que Paris proposerait à Mbappé pour le prolonger

Kilian Mbappé n’a rien dit au sujet de son futur en club, mais le PSG voudrait le conserver.

Où jouera le meilleur élément de la saison 2020-21 de la Ligue 1, la saison prochaine ? La question est posée et elle est brûlante, car Kylian Mbappé n’est plus qu’à un an de sa dernière saison contractuelle au PSG et l’échéance du 30 juin 2022. L’équation est aussi simple en apparence que complexe à résoudre : soit le champion du monde est prolongé, et il reste. Soit il s’en va cet été.

Le PSG veut conserver Mbappé et lui propose de prolonger

Le Paris Saint-Germain tient forcément à son buteur de 22 ans et pour le retenir, il lui propose un contrat prolongé pour les cinq prochaines saisons. Soit le maximum autorisé, pour la durée du contrat. Et selon le journaliste de la Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, le club vice-champion de France propose, à son joueur, un salaire augmenté à 32 millions d’euros brut la saison. Moins les variables à la performance et une possible prime à la signature.

Cinq saisons de plus à 32 millions par an de salaire

Présentement, Mbappé approche les 25 millions bruts, la saison complète. Il est le deuxième joueur le mieux payé du Paris SG et le deuxième du championnat de France. Avec ce nouveau bail, il le resterait derrière Neymar, lui même prolongé au début de ce mois de mai, pour trois saisons, et contre un salaire à 36 millions d’euros brut par an. Kylian Mbappé dit vouloir privilégier le projet sportif, dans le choix qui guide son futur en club.