PSG : Salaire, contrat, ce que Paris proposerait à Wijnaldum pour le recruter

A deux doigts de rejoindre le FC Barcelone où, paraît-il, tout était prêt pour sa visite médicale, Georginio Wijnaldum pourrait faire volte face et plutôt que de traverser la Manche, puis les Pyrénées pour la Catalogne, le milieu néerlandais de Liverpool, pourrait faire escale en France, au PSG. C’est qu’en effet, selon plusieurs médias, le club de la capitale ferait de la surenchère, dans la dernière ligne droite.

Georginio Wijnaldum est bientôt libre, à la fin de ce mois, il peut donc choisir, où s’engager et les clubs qui le courtisent n’auront pas d’indemnité à payer. Tout cela joue en faveur du relayeur, international batave, dans la négociation, c’est d’ailleurs cela qui lui ferait « tourner la tête », à savoir une offre financièrement supérieure de Paris, à son égard.

Barcelona are waiting for Wijnaldum final decision in the next hours. Barça are already planning medicals in 🇳🇱 for Gini – they still hope him to sign contract until 2024 next week. #FCB

PSG offered Wijnaldum bigger salary, top contract – they’re waiting for Gini answer too ⏳

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2021