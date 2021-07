PSG : Salaire, contrat, primes, ce que Donnarumma a signé avec le PSG

Gianluigi Donnarruma est un joueur du PSG.

Le PSG s’offre le meilleur joueur du dernier Euro de football. En n’importe quelle autre circonstance ce serait perçu partout et par tous, comme un signe de puissance et d’ambition. Et ça l’est certainement d’ailleurs. Seulement Gianluigi Donnarumma arrive-t-il en terrain compliqué, car il joue au poste de gardien, où Keylor Navas donne satisfaction.

Néanmoins Donnarumma est le présent, mais surtout le futur du Paris Saint-Germain. Le portier italien s’est naturellement engagé au plus long contrat possible, c’est-à-dire, sur une période de cinq ans, jusqu’au terme de la saison 2025-26. Le numéro 99 ou 21 sur le maillot arrive à Paris libre, après la fin de son contrat avec le Milan AC. Ça lui permet d’être en position avantageuse, pour négocier son bail.

Un contrat de 5 ans et un salaire de cadre pour Donnarumma

Selon les indiscrétions d’Italie, Donnarumma va gagner 10 millions d’euros net la saison complète, non loin de ce que touche, son partenaire mais néanmoins rival, Keylor Navas. A cela, s’ajoutent 2 millions d’euros sous la forme de variables. Et cela n’est pas précise, mais peut-on supposer, que de part sa situation (il n’a rien coûté au PSG, en indemnité sur son transfert), il obtiendra aussi une prime à la signature. Donnarumma est le futur de la Squadra Azzura, dans le sillage des grands gardiens italiens avant lui, dont Gianluigi Buffon, également passé entre les murs du Paris SG.