PSG : Salaire, primes, contrat, ce que Achraf Hakimi a signé avec Paris

Un première recrue pour l’été du PSG. Une deuxième, en considérant que l’option d’achat sur le prêt de Danilo Pereira a été levée. Achraf Hakimi rejoint ce mardi le club de la capitale, en provenance de l’Inter Milan. L’officialisation ne saurait tarder, après ce cliché partagé sur la toile, par Fabrizio Romano, du joueur, son agent et Leonardo, le directeur sportif parisien. Le coût de l’opération est estimé à 65 millions d’euros, l’indemnité du transfert payée par Paris.

En contrepartie, Achraf Hakimi vient de s’engager pour un contrat maximal, sur la durée de cinq ans, jusqu’en 2026. Le latéral droit de 22 ans va, selon les informations du journaliste de la Gazzetta dello Sport, Nicolo Schira, gagner 8 millions d’euros net de salaire, par saison. Soit près de 865 000 euros brut mensuels. Auxquels devraient s’ajouter, près de 2 millions de bonus, en plus.

Tomorrow it will be Achraf #Hakimi ’s day at #PSG . He will have medicals, then he will sign the contract until 2026 (€8M/year + 2M as bonuses). with #Paris . Done deal and confirmed since the last May 29! Scheduled an official announcement. #transfers https://t.co/RzyftREJQa

Achraf Hakimi sort d’une saison 2020-21 convaincante, qui l’a vue être couronné champion d’Italie, sous le maillot de l’inter Milan. Formé au Real Madrid, il a aussi fréquenté la Bundesliga, avec le Borussia Dortmund, en prêt, puis la Serie A, avec l’Inter Milan.

Official announcement soon… but here we go, and here you’ve Achraf Hakimi first pic as Paris Saint-Germain player together with Leonardo and his agent Alejandro Camano – @clmerlo. 🔵🔴 #PSG

Contract signed, medicals completed and… next stop, Sergio Ramos official soon. pic.twitter.com/CfWzR6oQiM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2021