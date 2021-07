PSG : Si le maillot historique du PSG était une chemise ?

Un maillot du PSG façon chemise par Art of football.

Si le maillot originel du PSG se déclinait en chemise ? Idée audacieuse, d’aucuns diraient hasardeuse pour ne pas dire douteuse, que le collectif Art of football a décidé de mener, à travers la dernière collection « Refreshment », dévoilée. Le concept existe aussi avec d’autres clubs ou nations, à chaque fois le template de départ repose sur une pièce historique.

AOF s’intéresse au maillot Hechter du PSG

Ici, le modèle du maillot du Paris Saint-Germain, tel que l’a imaginé Daniel Hechter, et tel que le veulent toujours, les supporters du club. Sur fond de bleu foncé, avec la bande rouge épaisse et verticale au centre, accompagnée de blanc. Ici ce blanc sert pour le col et les boutons au centre. Les ordinaires sponsors s’effacent pour les initiales AOF, d’Art of football.

Audacieusement décliné en façon chemise

Ce maillot est une véritable chemise qui s’ouvre ou se ferme, à guise. AOF est une plateforme anglaise communautaire, créé il y a bientôt dix ans. Ses auteurs revisitent régulièrement des pièces iconiques de l’univers du ballon rond.