PSG : Si le PSG avait Dior pour équipementier

Une idée de ce que pourraient être les maillots du PSG, si Dior les produisaient.

Depuis la fin de l’été 2021 et après sept ans de collaboration avec Hugo Boss, le PSG peut compter sur la maison Dior pour s’occuper de sa garde-robe officielle, pour les deux prochaines années. C’est la première fois que la maison de haute couture française s’associe à un club sportif. De ce rapprochement devrait être créées des collections de vêtements et accessoires, associées aux deux marques. Bien que le club soit en contrat avec Nike jusqu’en 2032, si l’association entre les 2 marques devait arriver jusqu’aux terrains, voilà peut-être les formes qu’elle pourrait prendre, ainsi que l’a imaginé le graphiste designer Mikaël Barelaud-Eludut.

Deux exemples de ce que pourraient être les maillots PSGxDior

L’artiste a imaginé deux types de style. Le premier arbore les couleurs du drapeau français, avec un le bleu comme couleur principale et possède une bande horizontale rouge au centre, qui n’est pas sans rappeler l’esthétique du maillot « domicile » du club parisien, d’il y a quelques années. Cette bande, où on peut lire le nom du club, est entourée par les logos des deux entités. A noter la présence d’un col qui donne un effet vintage au maillot. Le short et les chaussures qui pourraient être portés avec, sont aussi proposés.

Un hommage à l’architecture française pour le second

Le deuxième design est plus spectaculaire, avec notamment une dominante blanche que l’on a pu observer sur le maillot « extérieur », du club ces dernières années. Les deux logos entourent, comme sur le premier design, la fameuse bande horizontale qui est, cette fois ci, de couleur bleue. La particularité de ce deuxième ensemble est la présence de plusieurs bâtiments d’art français connus. On peut apercevoir la tour Eiffel, le pont Neuf ou encore l’Opéra de Paris sur le short. Des designs très singuliers et spectaculaires qui représentent l’idée que l’on peut se faire d’une collaboration aussi iconique que le PSG et Dior.