PSG : Sortie d’une Air Jordan 1 Mid associée au PSG

Une paire de Air Jordan 1 Mid avec le maillot fourth du PSG.

A l’occasion de la sortie du maillot 4th de son équipementier Jordan, le PSG présente également la gamme de lifestyle complète associée pour les enfants, les femmes et les hommes. Parmi les vestes, pulls et pantalons de cette collection se trouve la Air Jordan 1 Mid, comme il est possible de voir sur le premier cliché partagés par le club. Elle sera disponible, dès le 15 février, sur les sites officiels de la marque américaine et du PSG.

Une paire de sneakers Air Jordan 1 Mid pour le PSG

L’attente pourra sembler longue pour les fans du club parisien qui devront patienter quelques jours avant de pouvoir acquérir une paire. Basée sur une dominante blanche, elle possède des touches grises, qui s’ajoutent au logo à la virgule, couleur bleu marine. Elle est inspirée, comme le reste de la gamme, des uniformes iconiques blancs de la franchise NBA des Chicago Bulls, lors du passage de Michael Jordan.

La chaussure n’est pas la première de leur collaboration

La collection veut rendre hommage à la jeunesse, à sa diversité, à son éclectisme et à son énergie. Un partenariat audacieux entre les deux entités qui a déjà donné lieu à des réalisations plus spectaculaires les unes des autres. 2021 a été une année faste pour l’association entre Jordan et le PSG, puisque trois différents modèles ont vu le jour. La première paire, les Air Jordan 1 Zoom « PSG », est sortie en fin janvier et a fait des ravages, tandis que les modèles Jordan Air 7 et MA2 sont apparus courant mai.