PSG : Les sponsors du maillot qui ont le plus profité du transfert de Messi

Ces derniers jours, accompagnants l’arrivée de Lionel Messi au PSG, ont battu de nombreux records. Pour le club notamment, celui de la visibilité et de l’adhésion de nouveaux fans, sur les réseaux sociaux. Le transfert de l’Argentin a généré 290 publications, à l’origine de 964 millions d’impressions. Cela, donnant aux sponsors du Paris Saint-Germain, une notoriété soudaine et conséquente.

Zoomph, une société d’analyse des partenariats du monde sportif, a dressé un palmarès des commanditaires du club qui ont tiré le plus de profits, du recrutement de Lionel Messi. Dont le groupe hôtelier Accor, au sommet. Alors que le secteur d’activité souffre, depuis la pandémie et que le partenariat est dans sa dernière année, l’étude estime à 2,79 millions d’euros l’équivalent de l’impact médiatique pour la marque.

A truly INSANE past 24 hours for Paris St-Germain online:

-Nearly 1 BILLION social media impressions on their social channels 👀

-76 million engagements ♥️

-Combined $6.4M USD in logo value for their front & back of jersey partner 💰#PSGxMESSI pic.twitter.com/TZoKbc1SnI

— Geoffrey Blosat (@GeoffTBlosat) August 11, 2021