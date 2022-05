PSG : Un chanteur taiwanais pour nouveau mécène du Fonds de dotation

Ici aux côtés de Kylian Mbappé Jay Chou soutient le PSG et son Fonds de dotation.

Jay Chou, chanteur et acteur taiwanais s’associe avec le Fonds de dotation du PSG pour la bonne cause. Ensemble, ils permettront à des jeunes d’Ile de France de pouvoir partir en vacances cet été. Au programme, activités sportives, comme du football, de l’équitation, ou encore du mini-golf. Ces vacances seront l’opportunité de découvrir la culture asiatique, de par la musique et le cinéma. Cette collaboration n’est pas la première interaction entre le club et le nouveau mécène, puisque ce dernier avait déjà rencontré les joueurs franciliens, l’année précédente.

Un engagement du PSG reconnu par le chanteur taiwanais

“Lors de ma venue au Parc des Princes en 2021, j’ai rencontré les équipes du Fonds de dotation Paris Saint-Germain et j’ai été impressionné par le travail réalisé auprès des enfants défavorisés, explique le chanteur taiwanais, dans un communiqué. Si le Paris Saint-Germain est aussi populaire, c’est aussi pour son engagement et celui de ses joueurs auprès de la communauté rouge & bleu. Je suis très heureux de m’associer au Fonds de dotation du Paris Saint-Germain pour permettre à davantage d’enfants d’Ile-de-France de partir en vacances.“ Il s’agit d’une thématique qui lui est chère, puisque depuis 2009, il est porte-parole de l’association Fubon Charity Organisation, qui est venue en aide à plus de 3 200 jeunes.

Le Fonds de dotation du club a un nouveau mécène

Le Fonds de dotation du PSG existe depuis 2013. Il a pour volonté de créer des programmes d’aide en faveur d’enfants en difficulté, via la collecte de dons, notamment de mécènes comme Jay Chou. A travers le sport et d’autres activités, le Fonds de dotation du club veut transmettre les valeurs de solidarité et d’entraide à des jeunes dans des situations précaires. Il n’est pas à confondre avec la fondation du PSG (elle même créée en 2000, avec la même visée sociale), mais les deux se conjuguent au service de plus de 250 000 personnes, qui ont bénéficié de leur aide, durant ces 20 dernières années. Les dons permettent “d’intensifier les efforts”, pour pouvoir continuer à réaliser leurs rêves.