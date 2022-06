PSG : Un détergent pour nouveau sponsor en Afrique de l’Ouest

Un nouveau sponsor régional pour le Paris SG.

En quelques années, le PSG est devenu l’une des marques de football les plus reconnues à l’international. Cela passe par de nombreux partenariats, globaux comme régionaux. Quelques semaines après avoir officiellement terminé sa saison 2021-2022, le club francilien s’est associé avec SoKlin, une marque de détergent appartenant au groupe Wings. Cette collaboration sera centrée sur l’Afrique de l’Ouest, pour les 3 prochaines années, soit jusqu’en 2025.

Un détergent comme nouveau sponsor du PSG

Ce partenariat entre le club parisien et SoKlin s’étend à 5 pays de la région : Le Nigeria, le Ghana, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Mali. Cette association a pour but de renforcer le lien et l’engagement des consommateurs, et inclut des campagnes communes, ainsi que des activités permettant d’approfondir la notoriété des deux marques sur le continent africain. Paris jouit d’une importante popularité dans la région, avec plus de 21 millions de fans africains sur les réseaux sociaux, soit 13% de sa communauté globale, dont 2 millions au Nigeria, 853 000 en Côte d’Ivoire et 800 000 au Sénégal.

SoKlin, marque populaire en Afrique de l’Ouest

“Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat avec SoKlin, une marque prépondérante dans son pays d’origine, l’Indonésie, et au succès grandissant en Afrique, a précisé Sébastien Wasels, directeur général de l’Asie-Pacifique du Paris Saint-Germain, dans un communiqué. Cette persévérance et ce désir de croître sont des valeurs chères au Paris Saint-Germain, et nous sommes très contents d’embarquer dans cette nouvelle aventure aux côtés de SoKlin.“ La volonté de succès, de performance et de travail sont les maîtres-mots de l’association entre la marque du groupe Wings et le PSG.