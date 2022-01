PSG : Un livre pour raconter sa décennie sous QSI et les progrès réalisés

Le PSG raconte ses dix ans écoulés dans un livre auto-produit sur 400 pages.

Le Paris Saint-Germain révèle, ce jeudi 6 janvier, Off the Pitch, le livre retraçant l’évolution de la marque PSG durant la dernière décennie, depuis le début de l’ère qatarie. En 10 ans, le club parisien a réussi à se faire une place aux sommets de l’Europe et raconte, dans cet ouvrage, son succès sur le terrain comme en dehors.

Off the Pitch, les acteurs de la marque PSG mis en avant

Le livre est, tout d’abord, l’occasion de rendre hommage aux nombreux acteurs provenant de différentes industries comme ceux de la mode, de la gastronomie ou encore de la musique. Ces personnes ont permis au club parisien de devenir la marque globale qu’elle est aujourd’hui. Mais les 400 pages de l’ouvrage seront également consacrées à de nombreux témoignages et visuels, qui sont, pour beaucoup, inédits. Off the Pitch, édité à 2 000 exemplaires, est disponible aux prix de 75 euros dans les boutiques officielles du club. 75 versions comportant une édition de tête, avec une œuvre originale de l’artiste Rero, seront également proposées à la vente, à 400 euros.

La stratégie du Paris Saint-Germain axée sur le made in France

« Ce succès est le résultat d’une stratégie de marque pensée et mise en œuvre avec constance, reposant sur l’ambition de créer de l’émotion et développer le pouvoir d’attraction de la marque pour attirer de nouveaux fans d’horizons et de centres d’intérêts divers, déclare Jean-Martial Ribes, directeur de la communication du Paris Saint-Germain. Pour les dix ans de ce nouveau projet, nous avons souhaité rassembler tout ce qui fait désormais la force singulière du Paris Saint-Germain auprès de ses fans. »

« Aujourd’hui, beaucoup d’autres marques de sport nous suivent dans la stratégie de développement initiée il y a dix ans, poursuit Fabien Allègre, directeur de la diversification du Paris Saint-Germain. Nous nous efforçons de conserver cette avance avec la vision et l’agilité́ qui nous caractérise. Une partie de notre réussite consistait à découvrir de nouveaux talents. C’est ce que nous faisons par exemple en allant à la découverte, à Paris et dans nos régions, d’artisans qui possèdent un vrai savoir-faire et qui réalisent les meilleurs produits chacun dans leur domaine. »