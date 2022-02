PSG : Un nouveau contrat de sponsoring premium pour Sergio Ramos

Sergio Ramos officialise son rapprochement avec l’équipementier sportif, Mizuno.

Cela faisait déjà plusieurs mois que Sergio Ramos s’entraînait avec des Mizuno aux pieds, sans pour autant que l’association soit effective. C’est désormais officiel entre le joueur du PSG et la marque japonaise. Depuis son départ de Nike en 2020, le défenseur central a longtemps opté pour le modèle Copa d’Adidas, mais c’est bien Mizuno, qui devient son équipementier. Et le footballeur, un ambassadeur de la Morelia Neo 3.

Mizuno, équipementier officiel de Sergio Ramos

L’ex-Madrilène rejoint deux joueurs de Ligue 1 à porter des Mizuno : le défenseur de l’ASSE, Gabriel Silva, ainsi que le milieu du FC Lorient, en la personne de Thomas Monconduit. Cela ne s’arrête pas aux crampons, puisque la société japonaise indique que le champion du monde 2010 portera également les principaux produits de la marque, en matière de chaussures et de textile.

L’international espagnol fier de ce contrat de sponsoring

“Je suis fier d’être le nouvel ambassadeur de Mizuno, une marque de sport japonaise qui a une histoire si riche dans le football, affirme Sergio Ramos, dans un communiqué. Elles (les chaussures, ndlr) sont de qualité, en termes de sensation de toucher de balle, de légèreté et d’ajustement. Je suis ravi d’être à nouveau uni à Mizuno, de porter leurs chaussures et, je l’espère, de célébrer de nombreuses victoires à venir.” Ce partenariat premium avec le joueur du PSG va permettre à la marque japonaise de profiter d’une plus forte visibilité en France, et plus les soirs de Ligue des champions.