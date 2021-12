PSG : Un nouveau partenaire commercial signé au Brésil

Le PSG s’est associé à Braziline pour étendre sa zone commerciale au Brésil.

Au pays de Neymar, de Rafinha et de Marquinhos, le PSG a bonne cote. Assez pour que le club de la capitale trouve au moins un partenaire commercial, visant à doper le business sur le territoire. C’est ainsi que Braziline est devenue, en cette fin d’année 2021, un nouveau distributeur de produits sous licences du Paris Saint-Germain, au Brésil.

Braziline nouveau partenaire commercial du PSG au Brésil

Ce partenariat porte sur l’exploitation de produits à destination des enfants, associés au club parisien et ses stars, Messi, Mbappé ou Neymar, pour les offensives. Le PSG est le premier club européen à rejoindre Braziline, 37 ans d’expérience sur le marché des licences au Brésil et des partenaires commerciaux dans le pays, que sont l’Atlético-MG, Botafogo, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Santos, São Paulo et Vasco.

Des produits sous licence proposés à partir de 2022

Le rapprochement avec Paris en appelle d’autres pour Braziline, qui cherche désormais à s’entendre dans le foot européen. Et par extension, mondial. Les premiers produits estampillés PSG devrait débarquer sur le marché, à compter du mois d’avril 2022.