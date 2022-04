PSG : Un nouveau sponsor sur la manche des maillots parisiens

La plateforme en ligne globale et lifestyle GOAT devient sponsor sur la manche des maillots du PSG.

Sneakers et vêtements, d’hier, d’aujourd’hui et de demain ; voilà ce qu’est GOAT, une plateforme en ligne globale et lifestyle, depuis ce jeudi matin, un nouveau partenaire commercial du Paris Saint-Germain. Jusqu’à la fin de cette saison 2021-22, en tant que partenaire officiel. Puis en montant d’un grade, à compter de ce 1er juillet qui arrive.

GOAT devient sponsor manche des maillots du PSG

A partir de là, GOAT deviendra un « Principal partner », comprendre un sponsor majeur, qui affichera son logo sur la manche des maillots de toutes les tenus performances, c’est-à-dire, les maillots d’entraînements, d’échauffements, et bien sûr ceux portés les jours de matchs officiels.

« Un partenaire idéal pour le club »

« Nous sommes ravis d’accueillir GOAT au sein de la famille du Paris Saint-Germain. Grâce à ce partenariat, GOAT rejoint la liste resserrée des partenaires du club présents sur nos maillots emblématiques », explique le boss du sponsoring au PSG, Marc Armstrong. « GOAT est le partenaire idéal pour le club. Il renforce notre position d’icone du sport et du style auprès des supporters dans le monde entier. Ensemble, nous allons développer des expériences passionnantes et créatives pour séduire les fans où qu’ils soient. »

De QNB à GOAT pour sponsor des joueurs parisiens

GOAT remplacera la Qatar National Bank, sur la manche des maillots. La durée de l’accord n’est pas connue. Son montant non plus, officiellement, mais selon Le Figaro, il s’agirait d’un partenariat « portant sur plusieurs dizaines de millions d’euros », au global. L’Equipe précise qu’il serait de trois ans et 50 M€ au cumul.