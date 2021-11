PSG : Un sponsor historique de 22 ans prolonge trois ans de plus

La présidente de Coca-Cola France et le directeur du sponsoring au PSG, trinquent à l’extension du partenariat.

Vingt-deux ans d’association qui durera, au moins, trois ans de plus. Car Coca-Cola et le Paris Saint-Germain officialisent, ce mercredi, l’extension du partenariat qui les unit. Le géant de la boisson est un sponsor historique, inscrit à la ligne des « partenaires officiels » du club, soit le troisième niveau dans la hiérarchie des commanditaires.

Coca Cola et le PSG rempilent jusqu’en 2024

« Le lien unique qui unit Coca-Cola avec le club du Paris Saint-Germain n’est plus à démontrer. Ensemble nous avons traversé les années et construit une histoire commune très forte. Pour cette reconduction de partenariat, plusieurs points nous tenaient à cœur : être aux côtés de l’équipe masculine et de l’équipe féminine, pour contribuer au développement du sport féminin et plus particulièrement à l’égalité des genres dans le football ; étendre notre partenariat à l’Europe, afin d’engager tous les fans de football européens et enfin : faire partie des solutions, aux côtés du Paris Saint-Germain, en ce qui concerne les enjeux environnementaux et de développement durable auxquels nous sommes confrontés », explique Page Guillot, la présidente de Coca-Cola, en France.

Une journée spéciale pour marquer la prolongation

A compter de ce jour, les marques Coca-Cola et Powerade deviennent les boissons officielles du Paris Saint-Germain, jusqu’en 2024. Ce partenariat donne à la marque Coca Cola, l’occasion de détourner sa signature « Real Magic », en : « Paris is Real Magic ». Cette journée du 24 novembre, tandis que les hommes de Pochettino sont à Manchester, pour affronter City en Ligue des champions, Coca Cola et le PSG célèbrent ensemble cette nouvelle extension de contrat.