PSG : Un sponsor invite Neymar et Verratti au tournoi de Monte-Carlo

Une belle brochette de champions sur cette seule image.

On les a vu jongler avec Novak Djokovic, ou prendre des pauses bras dessus bras dessous, avec Alexander Zverev et Casper Ruud, Neymar et Marco Verratti étaient, ce lundi à Monaco, sur le tournoi de Monte-Carlo ; premier rendez-vous majeur de la saison de tennis, sur terre-battue, avant les Internationaux de France, en juin.

Replay, sponsor du PSG et de Neymar, l’est aussi du tournoi de Monte-Carlo

Les deux footballeurs du Paris Saint-Germain étaient présent à l’initiative d’un sponsor, commun à leur employeur en club, et personnel, pour Neymar. C’est en effet à l’initiative de Matteo Sinigaglia, le PDG de la marque Replay, que les deux joueurs ont fait le déplacement depuis la capitale de France, jusqu’au Rocher princier.

Une délégation singulière pour la 2e journée du Masters 1000 monégasque

Replay est une marque italienne de vêtements spécialisées dans les jeans. Outre de parrainer le PSG et son attaquant brésilien, elle est aussi un partenaire commerciale, du Masters 1000 monégasque, ce qui justifie la présence de ce contingent singulier, au deuxième jour du tournoi.