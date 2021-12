PSG : Un transfert pour Presnel Kimpembé… d’équipementier

Presnel Kimpembé rejoint officiellement Nike.

Alors que, selon L’Equipe ce mardi, Presnel Kimpembe songe à son futur en club, au-delà de son contrat avec le PSG en 2024, le défenseur international vient d’officialiser un changement d’envergure dans sa carrière, puisqu’il a rejoint l’équipementier Nike. C’est ce qu’il confirme sur ses réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par P R E S N E L K I M P E M B E (@kimpembe3)

Au PSG ou sur les sponsors, Kimpembé est à l’actu

En soi, l’information n’est pas nouvelle puisque cela fait déjà près d’un an et demi, qu’il évolue avec des crampons à ses pieds, siglés de la Virgule. Nous l’avions ici même évoqué, dans le courant de l’été 2020. Mais cette fois c’est officiel et cela met par la même occasion un terme, à son idylle passée avec la marque Adidas. Presnel Kimpembé en était l’ambassadeur depuis 2016, il a notamment été choisi pour être l’image de feu le modèle glitch du groupe aux trois bandes.

Les joueurs Nike et ceux d’Adidas sont à égalité à Paris

Le défenseur de 26 ans s’engage donc avec l’équipementier de son club, le Paris Saint-Germain. Selon la plateforme spécialisée FootballBootsDB, ils sont autant (17) à Paris, à porter des produits de Nike que d’Adidas, tandis que deux joueurs sont associés à Puma et un, Sergio Ramos, joue actuellement avec une paire de Mizuno.