PSG : Un « vieux » sponsor prolonge et étend son partenariat

Le groupe American Express reste fidèle au Paris Saint-Germain. Voilà six ans, que les deux marques ont décidé de collaborer ensemble et cette union va se poursuivre, au moins trois ans de plus ; l’entreprise financière ayant paraphé un nouveau bail de trois ans, jusqu’en 2024. American Express est associé à la « Conciergerie », l’espace premium des hospitalités, au stade Parc des Princes.

Le PSG et American Express prolongent jusqu’en 2024

Dans ce cas, l’accord prévoit, au bénéfice du sponsor :

– Un quota de places dédiées (via le service Conciergerie American Express), pour les matchs de l’équipe ayant lieu au Parc des Princes (Ligue 1 et Coupe d’Europe) ;

– Des invitations à des événements exceptionnels en présence de joueurs du Paris Saint- Germain, au Parc des Princes et au centre d’entrainement Ooredoo à Saint-Germain-en-Laye;

– Des soirées privées au Megastore, en présence d’Ambassadeurs du Paris Saint-Germain, avec des avantages exclusifs (-30% de réduction sur toute la boutique).

Un partenariat étendu à la section esport

Et désormais, le rapprochement s’étend aussi à la section esport, du PSG, qui va permettre à American Expresse de convier ses clients à rencontrer, ou même affronter les membres du team parisien. “Je suis ravi de renouveler notre partenariat avec le Paris Saint-Germain. Au fil des années, nous enrichissons les expériences que nous proposons à nos clients, détaille Jérôme Gueydan, Vice-Président Marketing Consumer d’American Express. La Conciergerie du Parc et les rencontres avec les joueurs, sont devenus incontournables. En étendant notre partenariat à la section Esport du Paris Saint-Germain, nous innovons en proposant à nos titulaires de Cartes de vivre de nouveaux moments privilégiés en famille ou entre amis”. American Express est inscrit à la ligne des « fournisseurs officiels », du PSG, soit le quatrième échelon, dans la hiérarchie des commanditaires associés au club.