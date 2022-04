PSG : Une cible brésilienne du PSG change d’agent

Qui sera l’avant-centre du PSG la saison prochaine ? Si les fans parisiens espèrent que Kylian Mbappé sera toujours joueur parisien, il est possible que le numéro 7 parte, à l’issue de 2021-2022. Dans cette situation, le club chercherait à se renforcer. Richarlison, l’attaquant brésilien d’Everton, pourrait être l’une des cibles privilégiées, lui qui vient justement de changer de représentant.

Richarlison a choisi la société sportive CAA Base, pour gérer ses intérêts. Cependant, l’agence précédente du Brésilien, Velasco Sport Group, continuera de travailler avec le joueur. D’après le journaliste Nicolo Schira, cette collaboration a pour but de trouver un nouveau club à l’attaquant, dès le mercato estival. Frank Trimboli, son nouveau représentant, est le co-fondateur de l’entreprise basée à Londres. Cette dernière s’occupe de joueurs, comme Raphaël Varane, Heung-Min Son, Dele Alli, ou encore Valentin Rongier.

Cette décision pourrait venir sceller l’avenir du numéro 7 des Toffees. Malgré son contrat courant encore pour les deux prochaines saisons, le joueur de 24 ans semble se diriger vers un départ. Il est convoité par beaucoup d’équipes, depuis plusieurs mois. La situation d’Everton pourrait également faire pencher la balance, puisque le club se bat actuellement pour son maintien en Premier League.

Trimboli will work with the historical agent of #Richarlison (Renato Velasco) to try to move him from #Everton in the summer #transfers window. #EFC 👀 https://t.co/PQ9Z76Tqtb

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 13, 2022