PSG : Une montre RM 52-03 du PSG est à vendre… pour 1,8 M$ !

Pièce rare et donc chère que cette montre signée de Richard Mille associée au PSG.

C’est très certainement le produit dérivé estampillé PSG, le plus cher sur le marché. Il y a cinq ans, le club de la capitale nouait un partenariat avec la marque Richard Mille, spécialiste des montres de haute technologie, à destination notamment des sportifs, dont Rafael Nadal est un ambassadeur iconique. Ce rapprochement a eu pour effet la création de deux modèles de montres aux couleurs et codes de l’équipe française.

Une des 10 montres RM 52-03 x PSG est actuellement à vendre

L’un a été produit à 100 exemplaires et est vendu près de 150 000 euros, l’autre n’existe qu’en 10 unités. C’est de cette version, la Richard Mille RM 52-03 PSG Tourbillon Limited Edition, dont il est ici question, car l’une d’entre elles est actuellement à vendre, sur l’Américaine, Platinum Times Company. Prix d’achat : 1,8 millions de dollars, soit près de 1,6 millions traduits à l’euro. A dominante de bleu, sur le bracelet et le cadran, cette montre d’exception reprend aussi le blanc et le rouge du Paris Saint-Germain, notamment pour marquer un symbole fort de la cité : la tour Eiffel visible sous la lunette.

Le prince héritier du Qatar en a une en sa possession

Il n’existe donc que 10 exemplaires dans le monde de ce modèle et un, tel que nous l’avions repéré, appartient à Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani, alias KHK, prince héritier de l’émir du Qatar ; le pays à la propriété du Paris Saint-Germain.