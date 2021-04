PSG : Une nouvelle montre à 25 000€ pour Kylian Mbappé

Une montre pirit Of Big Bang All Black Red, pour Kylian Mbappé

Repérée par le compte spécialisé, « superwatchman« , sur les réseaux sociaux, sur la base d’une image postée au mois de mars, par le crack du PSG : la montre au poignet de Kylian Mbappé. Une nouvelle en ce qui le concerne, lui qui, différemment de certains de ses pairs, fait en sorte de montrer ses gardes-temps visibles. Car il est l’ambassadeur de la marque de luxe, Hublot.

Une Spirit Of Big Bang All Black Red pour Mbappé

C’est donc naturellement une pièce de son partenaire qu’il arbore, d’un modèle Spirit Of Big Bang All Black Red, d’une couleur rouge et noir, qui ne se raccroche à rien du football, dans le cas de Kylian Mbappé. Son boîtier est en céramique, de 45 millimètre. Son bracelet est en cuir, rouge. Elle se décline aussi en d’autres couleurs, verte ou noire notamment.

L’attaquant du PSG joue la carte de son sponsor

Etanche jusqu’à une profondeur de 100 mètres, elle est à remontage automatique et d’un prix approximatif de 25 000 euros. LA marque Hublot est le deuxième sponsor dans la carrière de Kylian Mbappé, après Nike, son équipementier. L’attaquant parisien partage la vedette avec Pelé. Régulièrement, il s’affiche avec différents modèles et été l’image de la Big Bang Millennial Pink, sortie l’année dernière.