PSG : La valeur d’Idrissa Gueye sur le mercato s’effondre

Dans le pléthorique effectif du PSG, Idrissa Gueye peine plus que d’autres à tirer son épingle du jeu.

Idrissa Gueye est arrivé au PSG en 2019, en provenance d’Everton, contre la somme de 32M€. Les débuts du Sénégalais ont été convaincants, avec une performance XXL face au Real Madrid, au Parc des princes (3-0) en Ligue des Champions. Début d’année 2020, le joueur se blesse et revient un mois plus tard, avec un enchaînement de performances décevantes. Conséquence pour le milieu de terrain de 31 ans, une chute spectaculaire de sa valeur marchande.

La valeur de Gueye divisée par deux

D’après Transfermarkt, le joueur ne vaut pas plus que 18M€, alors qu’il était estimé à 30M€ en 2019. Pire, pour l’Observatoire du Football, l’estimation du milieu parisien est comprise entre 10 et 15M€. L’ancien joueur d’Everton était une priorité de Thomas Tuchel, lors de son passage dans la capitale. Avec la nomination de Mauricio Pochettino, sur le banc parisien, Leandro Paredes prend de l’importance et apporte de la concurrence supplémentaire à Idrissa Gueye. Avec un temps de jeu moins conséquent, sa valeur ne peut accroître…

Le PSG ouvert à une vente

L’âge du joueur, qui a dépassé les 30 ans, est sûrement l’une des raisons de cette baisse spectaculaire. De plus, l’ancien Lillois arrive en fin de contrat dans deux ans, de quoi manifester l’intérêt de clubs anglais au dernier mercato. Il aurait refusé l’hiver dernier, une offre de Newcastle selon l’Equipe, alors que les dirigeants parisiens étaient prêts à le laisser filer. Une chose est sûre, le club parisien ne pourra pas récupérer l’argent investi sur le milieu de terrain sénégalais.