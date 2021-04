PSG vaut 2,5 milliards selon Forbes. Le club s’en félicite

Nasser al-Khelaïfi est un président du PSG heureux de voir l’évolution du projet qu’il mène, depuis que le Qatar l’a pris en main.

Le Paris Saint-Germain progresse et devient l’un des plus puissants clubs du foot, dans le monde. Sportivement, aussi en Ligue des champions, mais c’est surtout structurellement, à l’échelle du reste des composantes du club, que l’évolution est notable. Le magazine Forbes publie, ce lundi, son classement des équipes les plus valorisées sur la planète.

+ 129% la valorisation du PSG en deux ans

Paris est classé neuvième et l’estimation à son sujet est de 2,5 milliards de dollars (2,1 milliards d’€), contre 1,4 milliards (1,2 milliards €), donnés il y a deux ans, à la dernière publication. C’est 129% de plus, qui font du Paris SG, le club qui se valorise le plus dans le top mondial. C’est la première fois qu’il se glisse dans le top 10. Et ça réjouit ceux qui l’animent au quotidien.

Nasser al-Khelaïfi souligne la rapide évolution du projet

A commencer par le patron, Nasser al-Khelaïfi : « Ce classement est une nouvelle consécration de notre stratégie de développement, dit-il dans un communiqué du club. En moins de dix ans, la marque Paris Saint-Germain est devenue LA référence mondiale dans l’univers du sport et du lifestyle. Grâce aux efforts considérables déployés jusqu’à présent, nous disposons d’acquis solides pour construire nos futurs succès, sur comme hors du terrain. »

Dixième club le plus bankable du monde du football

Le PSG se glisse, au classement 2021, entre les Spurs de Tottenham 10es, à 2,3 milliards de dollars, et les Gunners d’Arsenal, huitièmes à 2, 8 milliards. A 4,76 milliards de dollars, le Barça justifie de la plus forte valorisation du football, cette année.