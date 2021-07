PSG : WTF, une cigarette électronique pour nouveau sponsor !

Un nouveau sponsor étonnant pour le PSG./

S’il est vrai que les cigarettiers ont longtemps été des sponsors du sport, notamment de la Formule 1, le sport et la fumée ne font, depuis une paire d’années, plus bon ménage ensemble. La loi interdit désormais toute promotion du tabac, mais pas des dérivées comme les vapoteuses et toute forme de cigarette électronique. Sur le fond, il n’y a rien de répréhensible au partenariat noué entre le Paris Saint-Germain et la marque chinoise, Geekvape.

Le PSG, 1e « géant du football à nouer ce type de sponsoring »

Sur la forme, c’est plus discutable, qu’un club de sport, supposé défendre les valeurs d’esprit sain, dans un corps sain, soutienne la consommation de tabac. Même liquide et moins nocif. Si le Paris Saint-Germain est le premier « géant du football » (dixit le communiqué), à nouer ce type de sponsoring, c’est peut-être qu’il y a une bonne raison, pour tous les autres.

Geekvape « partenaire officiel » du Paris Saint-Germain

Le club et Geekvape prévoient des campagnes promotionnelles communes, notamment pour le support de la télé et la production de produits co-brandé. Le communiqué évoque des valeurs communes « d’excellence » et « d’élégance ». Il parle d’un « partenariat officiel », pour la catégorie sans plus de détail sur la durée du rapprochement.