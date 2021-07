PSG x Nike : Le maillot extérieur 2021-22 est sorti [OFFICIEL]

Le maillot extérieur 2021-22 dévoilé ce mercredi.

Deux mois après la révélation du modèle domicile, sur fond de bleu foncé en dominante, le Paris Saint-Germain sort, ce mercredi matin, son maillot extérieur pour la saison 2021-22. Une tunique non pas ici estampillée Jordan, comme sur la version principale, mais de l’équipementier majeur du club, la Virgule de Nike./

Blanc teinté de rose et noir, le maillot extérieur 2021-22 du PSG

Sur fond de blanc, il présente la bande iconique verticale, à l’avant, ici en rose accompagné de noir. Nike et le club écrivent au sujet ds pièces de la collection, par communiqué : « Audacieuses et inédites, les pièces reprennent les thèmes classiques du Club – logo, bande médiane, fleur de lys – et rendent hommage au Grand Paris symbolisé par des références à l’architecture postmoderne du début des années 70, aux numéros des département d’île de France et l’utilisation de l’argot « Paname » qui embrasse Paris et sa banlieue ».

Un maillot écolo produit pour partie avec des bouteilles recyclées

Ce maillot extérieur 2021-22, ainsi que le shot blanc porté avec son en polyester 100% recyclé, pour majorité produit de la récupération de bouteilles en plastique. Disponible à la vente sur les espaces du club et la plateforme de l’équipementier Nike, et comme toujours en deux versions : l’une identique aux joueurs et l’autre moins technique et moins cher.