Puma lance son programme « Faster Football » et dévoile une 1re chaussure pour les femmes

Carolin Simon et Kingsley Coman partagent plus, désormais, que le même maillot du Bayern Munich.

L’équipementier Puma contribue à la pluralité du jeu au plus grand nombre. Ce mardi il a lancé le programme « Faster Football », est dévoilé, la chaussure Ultra 1.3, unisexe ou dans une version dédiée aux femmes. Plus inclusive, mais toujours dédiée aux joueurs et aux joueuses les plus rapides.

« Faster Football », le nouveau programme déployé par Puma

« Avec Faster Football, nous souhaitons marquer d’une empreinte positive le football, dans son évolution actuelle, et ce, en accélérant le mouvement », détaille Matthias Bäumer, directeur général BU Teamsport. « À l’avenir, nous continuerons à proposer une version dédiée aux femmes, en plus de notre version unisexe, afin de permettre à chacun et chacune d’atteindre son plus haut niveau. Pour nous, il est tout simplement évident que les athlètes hommes et femmes n’ont pas les mêmes besoins en matière d’ajustement. C’est pourquoi nous allons prendre de plus en plus de mesures pour tenir compte de ces différences. »

Une chaussure Ultra 1.3 en version unisexe ou femme

A l’avenir, donc, les champions du monde français, Antoine Griezmann et Kingsley Coman porteront les mêmes chaussures que la leader chez les Bleues, Eugnie Le Sommer. « La recherche sur l’anatomie des pieds masculins et féminins, associée à des tests d’ajustement par comparaison croisée, a servi de base au développement de notre Ultra dédiée aux femmes”, précise Lilly Cocks, Senior Developer Teamsport Footwear. “La version pour femmes présente une silhouette étroite, un cou-de-pied plus bas, un volume réduit au milieu du pied et des crampons coniques. En retirant plus de volume de la tige, nous avons créé une chaussure davantage adaptée à la forme anatomique du pied féminin.”

L’Ultra 1.3 conserve d’un version à une autre la légèreté qui la caractérise, étant inspirée des pointes que portées sur les pistes d’athlétisme. Elle est commercialisée depuis ce 15 juillet.