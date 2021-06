Quand Cristiano Ronaldo se paie un gros sponsor de l’Euro

De l’eau pour Ronaldo. Et surtout pas de la boisson du sponsor de l’Euro.

Elles étaient là pour l’image. Bien en évidence, à la tribune, puisque la marque qui les produits est un sponsor majeur de l’Euro 2020-2021 de football, et l’un des plus engagés financièrement. Remarquez qu’avec son geste, Cristiano Ronaldo leur a offert une visibilité internationale, puisque tout le monde en parle.

Le geste de Cristiano Ronaldo à la tribune fait le tour des médias

Mais elle n’est probablement pas celle espérée, par les dirigeants de la Coca-Cola Company, car l’homme le plus suivi dans le monde sur les réseaux sociaux (toutes personnalités confondues), a tout bonnement conseillé l’inverse que de consommer des boissons de la si populaire enseigne américaine. Cela s’est passé en conférence de presse, précédent le match du Portugal face à la Hongrie.

Na coletiva de imprensa da seleção de Portugal hoje, Cristiano Ronaldo se incomodou com duas garrafas de Coca na frente dele. São patrocinadores. Ele retirou as duas garrafas, pegou uma de água e disse: ‘bebam água. Não Coca-Cola.’ Portugal estreia amanhã, 13h, contra a Hungria pic.twitter.com/nyWuHT5Bic — Doentes por Futebol (💉 JÁ!) (@DoentesPFutebol) June 14, 2021

Coca Cola un partenaire historique et majeur de l’UEFA pour son Euro

Arrivant à la tribune, Ronaldo enlève les deux bouteilles posées devant lui, pour les sortir du champ de la caméra. Et cette réflexion lâchée sans fioriture : « De l’eau, pas du Coca Cola ». Le quintuple Ballon d’or sait ici de quoi il parle car, astreint à une hygiène et discipline de vie irréprochable, il connait le secret de la réussite et de la longévité sportive. Et cela passe, manifestement, par une alimentation moins riche en sucre. Reste que Coca Cola est un partenaire majeur de l’UEFA et le deuxième commanditaire le plus investi financièrement, parmi tout ceux associés à cet Euro 2020-2021.