Quand le Real Madrid propose ses 600 millions de fans à Amazon

Selon les documents des Football Leaks, le Real Madrid aurait proposé sa base de fans digitaux, pour négocier avec le groupe e-commerce, Amazon.

Si vous êtes précautionneux de votre identité numérique et des informations que vous partagez, et si pour compléter vous soutenez le Real Madrid, alors ne lisez pas la suite. Elle pourrait vous déplaire. Elle nous est racontée par le consortium des journalistes européens (European Investigative Collaborations (EIC)), derrière l’exploitation des Football Leaks. Le Der Spiegel en premier, puis l’Info Libre et la Tribune de Genève.

Séduire Amazon et Jeff Bezos pour le Real Madrid

Le récit est donc le même, celui du Président directeur général du Real Madrid, José Ángel Sánchez Periáñez, qui tenterait de solliciter le patron d’Amazon, Jeff Bezos, pour entamer des discussions de possibles business entre les deux marques, particulièrement puissantes dans leurs secteurs respectifs. Nous sommes en 2018 et à l’époque, Amazon et le Real échangent déjà par ailleurs, sur d’autres domaines, notamment du sponsoring.

Une fan base digitale proche de 600 millions d’individus

La Tribune de Genève raconte (avec force de détails à lire), que tout est parti d’un article de presse sur le potentiel des fans, à l’échelle du numérique. D »une rencontrée à une autre et d’avancée en avancée, une missive est envoyé à Jeff Bezos, dans laquelle Sánchez Periáñez proposerait au géant du commerce en ligne, la liste des quelques 600 millions d’abonnés digitaux aux espaces du Real Madrid. Sollicités par l’EIC, ni Amazon, ni le Real n’auraient souhaité s’épancher sur le sujet, mais ces dernières années, les deux marques se sont rapprochés sur des projets communs, notamment par le partenariat du club et d’Alexa, l’assistant virtuel qui propose des programmes dédiés aux fans de l’équipe de Zinedine Zidane.