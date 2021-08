OM, PSG, ASSE, LOSC… Que sera le classement final de la L1 selon les bookmakers ?

Une nouvelle saison débute en Ligue 1.

A ceux qui tiennent absolument à garder le suspense entier jusqu’au 21 mai, au soir de la 38e journée, mieux vaut ne pas lire la suite. Car voilà, spoilé dès le premier jour du championnat, le classement final de la saison 2021-22 de la Ligue 1. Celui que dressent les bookmakers nationaux, à l’ouverture, ce week-end, d’un nouvel exercice sportif.

Le PSG premier favori à la succession du LOSC

Evidemment, l’exercice est plein de limites. Pour preuve, la saison dernière, le PSG était déjà l’énorme favori du plateau. On sait tous ce qu’il est finalement advenu. Le club de la capitale garde pourtant son fauteuil, à l’amorce de ce nouvel opus, en L1. A la question, « quel club sera le champion de France ? », celui de la capitale arrive largement en tête, avec la cote la plus basse. Donc la plus probable.

L’OL, l’ASM, l’OM, le LOSC et l’OGCN pour le podium

Derrière Paris, la lutte promet d’être chaude pour les places d’honneur, sur le podium final. Ça devrait se jouer entre l’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais, l’OM, le LOSC, voire avec eux, l’OGC Nice. Un temps dans ce groupe, le Stade Rennais recule, dans l’appréciation des opérateurs de France. Derrière, six clubs justifient d’une cote de titre à 1500. L’on peut donc comprendre, inversement, qu’ils sont les plus menacés pour la relégation. A choisir, les bookmakers avancent d’abord Clermont (cote moyenne de rélégation à 1,8), devant l’ESTAC Troyes et le FC Lorient (à 2,25).

Qui remportera le championnat de Ligue 1 selon les bookmakers ?

1. Paris = 1,2 contre un

2. Lyon = 12

3. Monaco = 15

4. Lille = 18

5. Marseille = 22,5

6. Nice = 70

7. Rennes = 100

8=. Lens = 200

8=. Montpellier = 200

10. Saint-Etienne = 500

11. Bordeaux = 750

12=. Strasbourg = 1000

12=. Nantes = 1000

12=. Metz = 1000

15=. Reims = 1500

15=. Angers = 1500

15=. Lorient = 1500

15=. Brest = 1500

15=. Troyes = 1500

15=. Clermont = 1500