Reims – PSG, meilleure audience de l’histoire de la Ligue 1

29 août 2021, Lionel Messi fait ses grands débuts sous le maillot du PSG face à Reims. Plus de 14 millions de téléspectateurs suivront l’événement partout sur la planète. Pour la Ligue 1, c’est un record.

La Ligue 1 s’exporte de plus en plus à l’international. Avec de nouveaux diffuseurs chaque saison à travers le monde entier, le championnat de France gagne en visibilité et surtout en revenus. Si ses droits TV sont encore très éloignés de ceux que génèrent la Premier League (80 M€ contre 1,5 milliard), la Ligue 1 peut compter sur le PSG et ses stars pour augmenter sa portée à l’étranger, comme en Asie, où le club parisien jouit d’une belle cote de popularité. C’est d’ailleurs une rencontre du PSG qui est devenue, la saison passée, la meilleure audience de l’histoire de la Ligue 1. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce n’était pas contre le rival marseillais, mais contre un club bien plus modeste.

C’est au stade Auguste Delaune que la Ligue 1 a connu la plus forte audience de son histoire. Le dimanche 29 août 2021, le PSG se déplace à Reims pour clôturer la 4ème journée du championnat. Il n’est pas titulaire, pourtant, la planète foot ne parle que de lui: Lionel Messi. En effet, la star argentine s’apprête à disputer son premier match avec le PSG, et même son premier match en club avec une autre tunique que celle du FC Barcelone, son club de toujours. Il ne passera que 25 minutes sur la pelouse mais sa seule présence a propulsé l’audience de la rencontre vers des sommets jamais atteints en Ligue 1. Ce sont 14 millions de téléspectateurs, cumulés en France et à l’étranger, qui ont regardé ce Reims – PSG, selon la LFP.

Le match de L1 le plus regardé de l’histoire en Espagne

Messi jouant avec un autre maillot que celui des Blaugranas, aucun amateur de football en Espagne ne voulait pas rater ce moment. Jamais un match d’un championnat étranger n’avait été autant regardé dans le pays. Reims – PSG était diffusé à la fois sur la chaîne de télévision Telecinco et sur la chaîne Twitch du célèbre streamer espagnol, Ibai Llanos. Avec des audiences respectives moyennes de 2,2 millions et 343 000 spectateurs. La chaîne du groupe Mediaset a même connu des pics à 6,7 millions de suiveurs.