Mercato : Qui sont les agents des Bleus à l’Euro 2021 ?

Dans l’ombre des bleus à l’Euro, certains agents préparent leur avenir.

S’ils sont tous dans une même bulle, la tête tournée à l’Euro 2021, les joueurs de l’équipe de France n’en sont pas moins, pour quelques-uns d’entre eux, au centre d’enjeux parallèles du côté de leurs clubs respectifs qui négocient les départs. Sont incertains pour la rentrée, pour quelques exemples des plus cités du moment sur le mercato : Kylian Mbappé, Raphaël Varane, Paul Pogba, Olivier Giroud, Jules Koundé…

Des Bleus mobilisés pour l’Euro 2021, mais incertains pour leur futur en club

Eux disent ne rien en savoir, qu’ils sont focus sur l’Euro et qu’ils laissent à leurs agents, le soin de discuter pour eux. Ces conseils, justement qui sont-ils ceux qui murmurent à l’oreille des Bleus et les guident dans leur carrière ? Nous avons dressé la liste ci-dessous, avec quelques spécificités notables.

Qui gère désormais les droits sportifs de Karim Benzema ?

D’abord pour ce qui concerne Karim Benzema, car il a quitté son partenaire historique, Karim Djaziri, pour rejoindre en 2018 l’agence espagnole, Best of You. Mais son nom n’est plus aujourd’hui associé au pool des athlètes, et il faut remonter à plus d’un an et demi, pour la dernière communication officielle de l’agence, avec le buteur.

New era

The new Benzema

Happy to be part of @bestofyou !! pic.twitter.com/lZGGNzrfQ1 — Karim Benzema (@Benzema) October 5, 2018

La majorité des Bleus s’appuient sur l’environnement familial

La majorité des joueurs de Didier Deschamps gère les affaires en famille. Une « petite » majorité, de quatre joueurs (voir ci-dessous), voire cinq si l’on ajoute Antoine Griezmann qui sert de référence à l’agence By and For Sport Management, qu’a créé et que développe, sa soeur Maud. Quelques-uns sinon partagent un même représentant ; Olivier Giroud et Léo Dubois avec Michael Manuello et Jules Koundé et Mike Maignan chez Excellence Sport Nation de Jonathan Kébé. Le gardien champion de France est celui du groupe France qui a le mieux géré son avenir, en s’engageant dès la fin du mois de mai, avec l’AC Milan.

Qui sont les agents des Bleus à l’Euro 2021 ?

Ils gèrent en famille : Hugo Lloris, Adrien Rabiot, Kylian Mbappé, Kingsley Coman

Michael Manuello : Olivier Giroud, Léo Dubois

Jonathan Kébé (Excellence Sport Nation) : Mike Maignan, Jules Koundé

CAA Base : Raphaël Varane

Julien Merceron (Médiation Conseil Football) : Presnel Kimpembe

David Venditelli (Score Agencies) : Kurt Zouma

Meïssa N’diaye : Wissam Ben Yedder

Wasserman : Clément Lenglet

Joseph Mohan (Carmenta) : Benjamin Pavard

KDS Football Management : N’Golo Kanté

Mino Raiola : Paul Pogba, Marcus Thuram

Eric Castagnino : Corentin Tolisso

Bakari Sanogo : Moussa Sissoko

Pierre Ducrocq (Agence Kemari) : Thomas Lemar

Maud Griezmann (By and For Sport Management) : Antoine Griezmann

Best Of You : Karim Benzema ?