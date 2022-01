ASSE, FCGB, FCL, ESTAC… Qui à ce stade va descendre selon les bookmakers ?

Selon les bookmakers, six clubs principalement, vont se disputer trois places et demi, pour ne pas descendre.

Avec un marché des transferts qui s’apprête à fermer ses portes, les clubs vont entamer la dernière ligne droite du championnat. Si beaucoup ont les yeux rivés sur la bataille pour l’Europe, la lutte pour le maintien attire également. De l’ASSE au FCGB, en passant par le FCL et l’ESTAC, qui va jouer en Ligue 2 la saison prochaine ? Les bookmakers nous donnent des pistes.

L’ASSE et le FCL en bien mauvaise posture pour le maintien

Sans véritable surprise, c’est l’AS Saint-Etienne qui récolte la plus faible cote avec 1,90 contre 1. Les Verts, qui comptent seulement 12 points en 21 matchs, vont devoir réaliser une grosse deuxième partie de saison, pour pouvoir éviter la descente en Ligue 2. Le FC Lorient est l’autre équipe qui possède la cote la plus basse avec 2,3. Les Merlus, qui ont 17 points, sont à deux points des barrages, et à trois de la 17e position, synonyme de maintien en Ligue 1.

FCGB et ESTAC non loin derrière, selon les bookmakers

Ces deux équipes sont suivies de Bordeaux, Clermont, Troyes et Metz. Le premier est le club le plus exposé de ce groupe à une descente en Ligue 2, avec une cote à 2,5 contre 1, tandis que les trois suivants pointent respectivement à 2,8, 3,2 et 3,5. Quatre points séparent le 15e (Clermont) du 19e (Lorient). Le Stade de Reims, 14e, semble être hors de portée, d’après les bookmakers, avec une cote à 15.

Les cotes des clubs susceptibles de descendre en Ligue 2

Saint-Etienne : 1,9

Lorient : 2,3

Bordeaux : 2,5

Clermont : 2,8

Troyes : 3,2

Metz : 3,5

Reims : 15