OM, OL, Napoli… Qui va gagner la Ligue Europa selon les bookmakers ?

Dans un peu plus du’n mois du début de la Ligue Europa, qui sont les favoris ?

« Notre objectif numéro un sera d’aller chercher la Ligue Europa. Même si c’est prétentieux, il faut la jouer pour la gagner. C’est l’année ou jamais vu notre effectif pour nous imposer ». La déclaration est signée de Jean-Michel Aulas, dans les colonnes du journal L’Equipe. Le président de l’Olympique Lyonnais voit donc en la C3, une opportunité d’ouvrir le palmarès européen de son club.

L’OL plus favori que l’OM pour la victoire finale

A un peu plus d’un mois du début de la phase de groupe (le 16 septembre), l’OL fait-il partie des forces en présence, chez les bookmakers ? Moyennement, la cote à ce jour du 4 août, est de 25 pour la victoire finale des Gones, dans la compétition. C’est certes mieux que celle qui est donnée à l’OM, l’autre club français engagé. Une victoire des Phocéens paie 50 fois la mise.

Le Napoli un (petit) favori pour la Ligue Europa

Plus sûrement, les opérateurs avancent le Napoli, comme premier favori du tournoi. Mais la cote à 12 témoigne quand même d’une forme d’incertitude. D’ailleurs, les équipes qui suivent sont proches : la Leicester à 14 contre un, la Lazio à 16, le Bayer Leverkusen à 20. Et dans le peloton suivant, à la cote de 25, West Ham, la Real Sociedad et l’OL.