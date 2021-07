Qui va monter en Ligue 1 en 2022 selon les bookmakers ?

Qui sont les forces en présence, cette saison 2021-22 de Ligue 2 ?

Prenons déjà date, à ce stade clairement très avancé du calendrier, pour voir ce qu’il en sera dans une dizaine de mois. Au terme de la saison 2021-22 du championnat de France de Ligue 2. Elle n’a pas encore commencé que déjà quelques-uns des bookmakers de France, ont choisi leurs favoris, pour l’accession dans l’élite. Avant que celle-ci ne bascule, de 20 à 18 clubs.

Le Toulouse FC et Dijon favoris des bookmakers

Présentement, quelles sont les forces en présence en Ligue 2 ? Qui verra l’élite selon les opérateurs nationaux ? Le Toulouse Football Club, en premier de cordée. Les Haut-Garonnais seront encore l’épouvantail de la saison. On dit encore, car ils étaient déjà les favoris du dernier exercice. Cette fois, la cote qui leur est attribuée est de 4,5 contre un.

Tir à trois derrière pour les barrages vers la Ligue 1

C’est un peu mieux que le premier des deux clubs relégués, le Dijon FCO, que les bookmakers voient remonter directement dans l’élite, à la moyenne de 5. Derrière, ils sont trois à se disputer les places d’honneur pour les barrages : l’AJ Auxerre à 7, le Nîmes Olympique à 8 et le Grenoble Foot 38, à 8. Les autres sont après plus loin, à 15 et plus.