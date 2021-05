C’était l’un des joueurs les plus convoités des équipementiers, depuis la fin de son contrat avec Nike, au bout de l’année 2020. Depuis, Raheem Sterling ménageait le suspense pour la suite, ce sont les autres qui l’associaient, tantôt à Jordan brand, sinon à Puma. C’était pourtant ailleurs qu’il fallait regarder, pour trouver son nouveau partenaire.

Officialisé ce mercredi matin, l’attaquant de Manchester City rejoint la marque américaine, New Balance. Laquelle étoffe son pool d’athlètes, après avoir dernièrement prolongé, celui qui était jusqu’alors le numéro de l’équipementier ; un certain Sadio Mané, à Liverpool. « Vous pouvez arrêter de chercher », s’amuse même le footballeur sur Twitter, en référence à l’officialisation de son transfert.

— New Balance Football (@NBFootball) May 19, 2021

Raheem Sterling wears New Balance now. #NBFootball #WeGotNow @newbalance pic.twitter.com/tANPPkid01

Done just talking. @sterling7

Le joueur avait quand même lâché quelques indices, au mois de mars dernier. L’officialisation n’intervient qu’aujourd’hui, elle conforte Raheem Sterling dans son rôle de joueur bankable, qui gagne plus d’une dizaine de millions d’euros chaque saison, de ses activités extra football. Les détails financiers ou de la durée du partenariat n’ont pas été communiqués.

You can stop guessing now. @NBFootball

— Raheem Sterling (@sterling7) May 19, 2021