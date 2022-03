RC Lens : 6 attaquants à recruter libres en juin pour remplacer Kalimuendo

Des attaquants qui arrivent en fin de contrat au 30 juin 2022.

Cela va bientôt faire deux saisons que le RC Lens est revenu en première division française, après l’avoir quittée en 2015. Après plus d’une vingtaine de journées jouées, les Sang et Or se placent en 10e position, à 4 points des places européennes. Ces bons résultats sont en partie dûs à l’avant-centre Arnaud Kalimuendo. Le problème est que l’attaquant est prêté par le PSG, jusqu’à la fin de saison. Le club lensois pourrait jeter un œil du côté des joueurs aux contrats expirants pour pallier au départ du prodige parisien.

Des efforts financiers pour la venue d’attaquants confirmés

Wahbi Khazri vit une saison contrastée avec l’ASSE. Alors que ses statistiques sont plutôt bonnes, le club stéphanois est à la bataille pour le maintien. Une relégation pourrait pousser le joueur au départ. Un effort financier serait toutefois nécessaire de sa part, puisque l’estimation de ses émoluments est bien plus élevée que les 110 000 euros brut mensuels de Seko Fofana, plus gros salaire du vestiaire lensois, d’après L’Equipe. Une autre option – mais il n’est pas sûr qu’elle plaise à tous les supporters lensois -, serait Burak Yilmaz, puisque le contrat du Turc avec le LOSC, touche à sa fin. L’expérience d’un champion de France, qui avait planté 16 buts et délivré 5 passes décisives en 2020-2021, pourrait être bénéfique à l’attaque lensoise. Une baisse de salaire, là-aussi, serait nécessaire pour que Lens puisse le recruter.

Des joueurs du championnat français en difficulté pour se relancer

Stéphane Bahoken, l’attaquant du SCO Angers, est également un joueur arrivant en fin de contrat. Le Camerounais traverse une saison compliquée avec le club angevin. Le RC Lens peut être la porte de sortie attendue par le joueur du SCO. Ses émoluments, tournant aux alentours des 80 000 euros brut mensuels, sont bien plus en accord avec le budget du club lensois, que les pistes citées précédemment. Un autre joueur en quête d’un second souffle, et dont le contrat prend fin en juin est Jean-Kévin Augustin. Le numéro 20 du FC Nantes doit composer avec de nombreuses blessures et n’a disputé que quelques minutes en championnat cette saison. Bien que très talentueux, le joueur fait figure de pari de par sa capacité à revenir à haut niveau.

Des anciens de Ligue 1 pour venir renforcer l’attaque du RC Lens ?

Le RC Lens pourrait être amené à regarder à l’étranger pour trouver son futur numéro 9. Et pourquoi pas Radamel Falcao, s’il est toutefois bien exact, qu’il avoisine un salaire proche de 120 000 euros brut mensuels, avec le Rayo Vallecano, comme l’annoncent certains médias d’Espagne ? Le Colombien connaît bien le championnat pour y avoir marqué à plus de 60 reprises. L’autre piste est celle menant à Jordan Ayew. L’ancien de l’OM joue en Premier League, à Crystal Palace. A 30 ans, il possède aussi de l’expérience en Ligue 1, pour y avoir disputé plus de 150 rencontres, et gagné un titre de champion en 2010, avec l’Olympique de Marseille.