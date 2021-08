RC Lens – ASSE : Ce que sera le résultat final d’après les bookmakers…

Le RC Lens reçoit l’ASSE, devant du public.

Deux historiques du foot français, deux villes passionnées, deux clubs colorés et pour que le plaisir soit complet, du public, attendu en nombre au stade Bollaert-Delelis : voilà pour le décor planté autour du match RC Lens – ASSE, programmé ce dimanche. Ce n’est que la deuxième journée, les effectif ne sont pas tous encore rodés, mais les bookmakers du pays ont une idée de ce que sera cette rencontre.

Le RC Lens favori, mais l’ASSE peut viser un point

Elle a pour favori les Sang et Or, donnés vainqueur chez eux, à la cote moyenne de 2,1, tandis que Saint-Etienne s’impose, à la moyenne de 3,65. Et le match nul est très proche, à 3,5 environ, contre un. Ce partage des points qui sonne toutefois en évidence chez les opérateurs nationaux, puisqu’ils avancent en premier, le score de 1-1, comme issue finale aux débats. Cela paie 5,65 fois la mise initiale et ce scénario devance le succès 1-0 des Nordistes, à 7 contre un.

La meilleure cartouche nordiste est absente

Normalement, les bookmakers se rangent derrière Ibrahima Baldé, à la question d’avancer un buteur plutôt que les autres, mais le buteur est en convalescence après une opération. Si ce n’est lui, alors Florian Sotoca devient le favori. Un but de sa part paie une cote de 3,1. Il aura face à lui Wahbi Khazri à qui les opérateurs attribuent une cote de 3,25 contre un. Ce choc RC Lens – ASSE est à suivre ce dimanche, à partir de 17h.