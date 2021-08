RC Lens – ASSE : Grosse affluence attendue au stade Bollaert-Delelis

Le RC Lens devrait faire le plein au stade, pour la visite de Saint-Etienne.

Voilà, s’il en était seulement besoin, une preuve de l’impatience du public, à revenir dans les enceintes de football. A Lens, c’est manifeste, tel que le souligne le Racing, qui s’en réjouit publiquement sur ses réseaux sociaux. Dimanche 15 août prochain, les Nordistes recevront l’ASSE, à Bollaert-Delelis, pour le premier match à domicile, de la saison.

Au moins 30 000 spectateurs pour voir RC Lens – ASSE

Le RC Lens annonce en effet, la présence d’au moins 30 000 spectateurs dans les travées du stade. Sur une capacité commerciale totale, estimée à 38 500, environ. C’est donc que la rencontre fera le plein, avec la priorité donnée par les Sang et or, à leurs abonnés ; Lens en comptait 15 000 au commencement du mois de juillet et espérait atteindre le seuil des 25 000.

Des billets accessibles à partir de 11,5 euros

Pour le grand public, il faut compter 11,5 euros, pour le billet le moins cher proposé pour ce match. RC Lens – ASSE est programmé le dimanche 15 août, dans l’après-midi, avec un coup d’envoi fixé à 15h.