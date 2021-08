RC Lens – ASSE : Une affluence record depuis près de 10 ans

Les supporters de Lens étaient heureux de retrouver leur stade. Ils l’ont montré, ce dimanche.

Que c’est beau un stade plein, coloré, à l’ambiance brûlante dans les tribunes. C’était ça, ce dimanche après-midi, au stade Bollaert-Delelis de Lens. Où, le Racing à reçu l’ASSE, dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1 (2-2). Un match disputé devant un public venu particulièrement nombreux et autorisé, pour la première fois, depuis près d’un an et demi.

Le RC Lens et l’ASSE dos à dos devant 35 541 spectateurs

A Lens, ce match a ceci de particulier qu’il est l’une des meilleures affluences du club, depuis près d’une décennie, avec 35 541 spectateurs présents dans l’écrin des Sang et Or. Il faut remonter loin à l’exercice 2010-2011 pour trouver le record d’affluence battu à Bollaert-Delelis. C’était un dimanche 3 avril 2011, pour la réception de l’Olympique de Marseille joué devant 40 859 supporters.

Première affluence de la saison à Bollaert-Delelis, et quelle affluence ! ❤️💛

Bravo aux supporters qui ont trouvé !#SiFierDEtreLensois #RCLASSE pic.twitter.com/1STRGvnJmk — Racing Club de Lens (@RCLens) August 15, 2021

2e meilleure affluence de ce début de saison de Ligue 1

Entre temps, le RC Lens a disputé la saison 2013-14 en Ligue 1, mais elle a été particulièrement galère. La saison dernière s’est quasiment jouée à huis clos. Et sinon il a évolué en Ligue 2, avec toutefois des affluences parfois supérieures à 30 000. Mais pas jusqu’à plus de 35 000, comme ce dimanche. C’est, l’air de rien, la deuxième meilleure affluences jusqu’ici en Ligue 1, après PSG – Strasbourg et en attendant OM – FCGB. C’est notamment mieux que Lyon, Lille, Bordeaux ou l’adversaire du jour Saint-Etienne, pour leur première à domicile, dans des enceintes plus grande que celle du RCL. Il faudra confirmer pour le bouillant et joyeux public lensois, aux prochains rendez-vous, à la maison.