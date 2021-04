RC Lens : Ça coûte combien de recruter Denis Bouanga (ASSE) ?

Quel futur pour Denis Bouanga ? C’est encore incertain, mais Franck Haise, le coach de Lens, l’aurait à la bonne.

Il n’est juste question, selon Mohamed Toubache Ter sur Twitter, que de l’affection réciproque, de Denis Bouanga et de Franck Haise, quand le premier évoluait au FC Lorient, aux ordres du second, alors adjoint chez les Merlus. De là, à imaginer l’attaquant de l’ASSE filer au RC Lens, que coache aujourd’hui le technicien de 50 ans, le chemin est encore long. Mais puisque l’on en parle, voyons alors ce qu’il pourrait en coûter au club nordiste, de recruter l’ailier international gabonais.

Vers des retrouvailles ente Franck Haise

C’est la deuxième saison de Denis Bouanga, à Saint-Etienne. Il a rejoint le club phare de la commune, à l’été 2019, au sortir d’une excellente saison sous le maillot du Nîmes Olympique. Montant de l’opération : 4,5 millions d’euros, moins les variables. Bientôt deux ans plus tard, sa cote a doublé voire triplé, selon les estimations. Pour Transfermarkt, il vaut 9 millions d’euros, sur ce mercato, mais jusqu’à près de quinze, du côté de l’Observatoire du football.

Denis Bouanga-Franck Haise… Une histoire qui ne s’est jamais termineeeeee !!! — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) April 21, 2021

Un salaire à l’ASSE qui vaut celui d’un top joueur du RC Lens

Cela visant à compenser les deux saisons qu’il reste, au contrat du joueur de 26 ans, jusqu’au 30 juin 2023. Il rapporte à Bouanga, près du million d’euros brut annuel, sans les primes individuelles et collectives. C’est l’équivalent d’un top joueur du RC Lens, cette saison 2020-21, puisque selon les estimations de L’Equipe, seul Sekou Fofana revendique plus dans le collectif du club nordiste. Le formidable parcours lensois, sur cet exercice où il est promu, devrait permettre au Racing d’être plus ambitieux à la prochaine inter-saison estivale.