RC Lens : Combien vaut désormais Gaël Kakuta sur le mercato ?

Si Gaël Kakuta a longtemps baroudé dans sa carrière pro, à 30 ans, il se dit déterminé à rester, voir finir son parcours de footballeur au RC Lens.

Gaël Kakuta a longtemps été vu comme un talent gâché. Parti très tôt du RC Lens pour finir sa formation à Chelsea, le joueur n’a pas arrêté de changer de club. Au total, il aura évolué dans 12 équipes différentes au cours de sa carrière. Il aura généré près de 21 M€ d’indemnisations de transfert, dont 6 M€, quand il quitte le club londonien, pour rallier Séville, lors du mercato estival 2015. 5 ans plus tard, il revient là où tout à commencé, au RCL. Prêté, puis acheté 5 M€ par les Sang et Or, le milieu offensif vaut désormais 7 M€, selon Transfermarkt. Un montant quasiment deux fois supérieur aux estimations de l’Observatoire du football, qui oscillent entre 2 et 4 M€.

Le joueur est sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2023

Son aventure à Lens a très bien commencé. Lors de la première saison, Gaël Kakuta réalise de bonnes performances, bien qu’il appartienne encore à Amiens. L’été suivant, le RCL passe à l’action, et le recrute de manière permanente. Le milieu offensif de 30 ans signe un bail pluriannuel, le liant à l’équipe lensoise jusqu’à juin 2023. Il pourrait s’agir du dernier arrêt, pour le numéro 10 de l’équipe de Franck Haise, puisqu’en fin 2021, dans une interview avec Telefoot, il avait affirmé vouloir finir sa carrière chez les Sang et Or.

Gaël Kakuta retrouve son niveau en Ligue 1

Depuis son retour dans le championnat français, à Amiens, en été 2019, l’international congolais affiche un bien meilleur visage que lors de son dernier passage au Rayo Vallecano, où les blessures avaient maintenu le joueur de côté. Sept implications en 24 matchs, en 2019-2020, puis 11 buts et cinq passes décisives, en 35 rencontres, la saison suivante, l’ancien des Blues retrouve la forme en Ligue 1. Cette année, bien que présentant des statistiques moins impressionnantes, il reste toujours aussi influent dans le jeu des siens, et pourrait permettre au RC Lens de jouer les troubles fêtes, dans la course à l’Europe.