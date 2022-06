RC Lens : Combien vaut désormais Jonathan Gradit sur le mercato ?

Jonathan Gradit sort d’une saison accomplie sous le maillot du RC Lens.

Une saison se finit à peine que la suivante a déjà commencé. Pour le RC Lens, 2021-2022 s’est révélé être de qualité avec une 7e place. S’ils veulent continuer sur cette lancée, les Sang et Or auront besoin de Jonathan Gradit, l’un des éléments importants du collectif lensois, dans la charnière centrale. Ce dernier est arrivé au club lors de la fin du mercato estival 2019, en provenance du SM Caen, contre une indemnité de 400 000 euros. Formé au FCGB, le Français est passé par Bayonne, puis Tours, avant de poser bagages en Normandie. Depuis qu’il est Lensois, sa valeur sur le marché des transferts ne cesse d’augmenter.

Le défenseur central du RC Lens a le vent en poupe sur le mercato

A son arrivée à Lens en 2019, le Français était estimé à 1,5 million d’euros selon Transfermarkt. Trois ans plus tard, il en vaut trois fois plus, puisqu’il est aujourd’hui valorisé à 4,5 millions d’euros, par le portail web allemand. Côté Observatoire du football (CIES), l’évaluation est légèrement inférieure. Elle fluctue entre 2 et 4 millions d’euros. Le numéro 24 est sous contrat jusqu’en juin 2024, après avoir prolongé son contrat en fin de saison dernière.

Des poids lourds de Ligue 1 sur Jonathan Gradit ?

Sa saison 2021-2022 fut celle où il a disputé le plus de matchs (37). Il s’est réellement imposé comme un défenseur très solide du championnat. A 29 ans, le défenseur est au sommet de son art. A l’issue de l’exercice précédent, il avait été convoité par l’OM ou encore l’OGCN, comme l’indiquait Foot Mercato. Alors, après une nouvelle confirmation de son talent, il est possible que ces clubs reviennent à la charge, surtout si le départ de William Saliba se confirme.