RC Lens : Combien vaut désormais Kevin Danso sur le mercato ?

Kevin Danson se bonifie sous le maillot du RC Lens.

Cinq millions d’euros. C’est le montant qu’a déboursé le RC Lens pour recruter Kevin Danso, en août dernier. Le défenseur central arrive en provenance d’Augsbourg, équipe de Bundesliga où il a été formé. Il a effectué plusieurs prêts en Premier League, à Southampton, et en deuxième division allemande, chez le Fortuna Düsseldorf, avant de poser bagages en France. Ce transfert fait suite à plusieurs semaines de conflits entre l’international autrichien et son club formateur. Selon L’Equipe, ce dernier attendait une offre de 12 M€, pour son défenseur.

Un contrat de cinq ans pour le nouveau défenseur du RC Lens

Un montant qui correspond à l’estimation actuelle de la valeur marchande de Kevin Danso, de l’Observatoire du football (CIES), entre 10 et 15 millions d’euros. Cependant, Transfermarkt lui attribue une évaluation inférieure, à 7 millions d’euros. Le joueur de 23 ans a paraphé un contrat long terme avec les Sang et Or, qui prendra fin à l’issue de la saison 2025-2026. Il vient renforcer le secteur défensif d’une équipe, qui avait encaissé 54 buts en 38 matchs de Ligue 1 (1,42 but encaissé par rencontre en moyenne), la saison précédente.

Kevin Danso s’est directement imposé dans l’effectif artésien

A son arrivée dans son troisième grand championnat européen, l’Autrichien a immédiatement pris le pli. Il s’est bien intégré au collectif lensois, au point d’en devenir un titulaire indiscutable. Sous les ordres de Franck Haise, le grand défenseur (1,90m) participe activement aux bons résultats du RCL, qui se retrouve dans d’excellentes dispositions pour finir l’exercice dans la partie haute du classement, pour la deuxième année consécutive. Statistiquement, l’Europe est encore atteignable, bien que les matchs à venir s’annoncent compliqués.