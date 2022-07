RC Lens : Combien vaut désormais Patrick Berg sur le mercato ?

Patrick Berg va disputer une première saison pleine avec le RC Lens.

Six mois qu’il a quitté la Norvège, son pays, pour gagner le nord de la France et le RC Lens. Six mois qui ont servi d’adaptation à Patrick Berg, pour qu’à l’avenir, il tienne son rang dan l’entre-jeu du club sang et or, en remplacement de Seko Fofana, ou de Cheick Doucouré, puisque l’on ou l’autre, sinon les deux, risquent de partir dans l’été.

Recruté par le RC Lens 4,5 M€ il vaut autant sinon un peu plus sur ce mercato

Recruté pour 4,5 millions d’euros, depuis son club formateur Bodo/Glimt, le milieu axial international norvégien n’a pas eu trop le loisir de se valoriser sur le marché des transferts. Ainsi pour la plateforme Tranfermarkt vaut-il toujours cette même moyenne de 4,5 millions d’euros, quand le Centre international d’étude du sport (CIES), élève sa cote entre 4 et 7 millions d’euros, à l’ouverture de cette saison 2022-2023.

Patrick Berg est sous contrat avec le club nordiste jusqu’en 2026

Patrick Berg, 24 ans, a paraphé avec le Racing Club de Lens, un contrat sur trois ans et demi, qui l’emmène au 30 juin 2026. Le collectif nordiste est le deuxième qu’il fréquente dans sa carrière et sa première expérience à l’étranger. Avec les Lensois, il a disputé 16 matchs, toutes compétitions confondues, dont deux en tant que titulaire. Il devrait gagner plus de temps de jeu et en importance, dans le système de Franck Haise, à compter de ce nouvel exercice.