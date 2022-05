RC Lens : Combien vaut désormais Przemyslaw Frankowski sur le mercato ?

Bonne pioche, pour le RC Lens, que le recrutement de l’international polonais, Przemyslaw Frankowski.

L’été dernier, le RC Lens a été actif au niveau du marché des transferts. Forts d’une 7e place, pour leur grand retour en Ligue 1, les Sang et Or voulaient faire de même pour 2021-2022. Plus de 16 M€ ont été investis sur des nouveaux arrivants, dont 2,3 sur Przemyslaw Frankowski. Le milieu gauche a été arraché au Chicago Fire. Formé à Lechia Gdansk, club de première division polonaise, il a rapidement gravi les échelons, avant de partir chez un concurrent, Jagiellonia Bialystok, qui l’a recruté contre 75 000 euros, en été 2014. Après quatre ans et demi de loyaux services, l’international polonais rejoint la MLS, et Chicago, contre une indemnité de 1,5 M€. Depuis, sa valeur marchande a explosé.

La cote du joueur du RC Lens s’est multipliée par 4,5 en 3 ans

Estimé à 1,5 million d’euros lors du mercato estival 2019, Przemyslaw Frankowski en vaut désormais plus de 4,5 fois plus. D’après le portail web allemand Transfermarkt, le droitier est valorisé à 7 millions d’euros, en 2022. Il s’agit d’un montant inférieur à celui de l’Observatoire du football (CIES), qui l’évalue entre 10 et 15 millions d’euros. Cette différence réside, en partie, dans le contrat qu’il a signé. Le bail du Polonais arrive à son terme en juin 2026, soit encore quatre saisons supplémentaires, au minimum, dans le Nord.

Przemyslaw Frankowski est un joueur essentiel des Lensois

A peine une saison plus tard, le transfert ressemble déjà à une affaire en or, tant le joueur de 27 ans s’est imposé dans le vestiaire du RC Lens. Il fait partie des éléments les plus utilisés par Franck Haise, toutes compétitions confondues. Que ce soit au poste de milieu gauche, ou de piston gauche dans un système 3-4-1-2, le numéro 29 a déjà conquis son coach, ses coéquipiers, ainsi que ses supporters, puisqu’il fait partie des joueurs vendant le plus de maillots, en 2021-2022. De quoi laisser présager une belle aventure dans l’Hexagone.