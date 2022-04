RC Lens : Combien vaut désormais Wuilker Fariñez sur le mercato ?

Wuilker Fariñez s’est installé sur la longueur avec le RC Lens.

Prêté pendant une saison dans un premier temps, Wuilker Fariñez a signé durablement avec le RC Lens, l’été dernier. Les Sang et Or ont levé son option d’achat, qui s’élevait à 1,5 million d’euros. C’est un montant deux fois supérieur à celui payé par Millonarios, pour le recruter en provenance de son club formateur, le Caracas FC, en janvier 2018. Véritable talent au Vénézuela, le gardien de but cherche désormais à s’imposer en Europe. Bénéficiant de très peu de temps de jeu, la valeur marchande du numéro 1 lensois stagne.

Le gardien du RC Lens a signé un contrat de trois ans

A son arrivée dans l’Hexagone, Transfermarkt le valorise à 3,5 millions d’euros. Presque deux ans plus tard, le portail web allemand l’estime à 3 millions d’euros. Une valeur proche de celle de l’Observatoire du football (CIES), qui oscille entre 4 et 7 millions d’euros. En juillet dernier, Wuilker Fariñez s’est engagé avec les Sang et Or, jusqu’en juin 2024. Il est donc contracté pour encore deux saisons sous le maillot lensois.

Wuilker Fariñez voit son temps de jeu augmenter

Si l’exercice avait commencé sur les mêmes bases que le précédent, c’est-à-dire, très peu de minutes à se mettre sous la dent, depuis 2022, Franck Haise a fait appel à l’international vénézuelien à multiples reprises. Mieux encore, il a été titularisé lors de rencontres à grands enjeux, comme face à l’OM, l’OL ou encore le LOSC. Cette tendance pourrait venir se confirmer sur les prochaines semaines, voire la saison suivante, puisque son concurrent, Jean-Louis Leca, arrive en fin de contrat en juin prochain, et qu’à bientôt 36 ans, il est possible que les Sang et Or misent sur la jeunesse.